Hospital de Santarém com 60 vagas para novos médicos

Foram atribuídas ao Hospital Distrital de Santarém (HDS) 45 vagas para médicos internos de formação geral. O mapa de vagas por instituição foi publicado em Diário da República no dia 31 de Outubro tendo em vista o processo de colocação em Janeiro de 2024. Somando as 45 vagas para formação geral com as 15 vagas já conhecidas para a formação de médicos internos em seis especialidades – anatomia patológica, ginecologia/obstetrícia, ortopedia, cirurgia geral, pediatria e medicina interna, ao todo foram disponibilizadas 60 vagas para novos médicos no HDS.

De acordo com Ana Infante, presidente do conselho de administração do HDS, a formação de médicos é uma das vertentes mais valorizadas pelo hospital sendo “fundamental o papel que os seus tutores têm assumido na continuação da formação de excelência”.