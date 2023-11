Hospital de Vila Franca de Xira abre 17 vagas para internato médico

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Hospital de Vila Franca de Xira abriu 17 vagas para ingresso no internato médico para 2024. A abertura de vagas foi publicada em Diário da República a 27 de Outubro marcando uma nova oportunidade de capacidade de formação e desenvolvimento de futuros médicos especializados na região. Estarão disponíveis vagas em Anestesiologia (1), Cirurgia Geral (2), Ginecologia/Obstetrícia (1), Medicina Intensiva (2), Medicina Interna (5), Neurologia (1), Ortopedia (1), Pediatria (2), Pneumologia (1) e Psiquiatria (1).

Os futuros médicos internos terão a oportunidade de desenvolver as suas competências e conhecimentos sob a orientação dos profissionais do hospital contribuindo para a melhoria da capacidade de assistência médica na região.