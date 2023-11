Santarém lança campanha de sensibilização contra abandono de resíduos na rua

Câmara de Santarém informa que os cidadãos podem agendar gratuitamente a recolha de resíduos de grandes dimensões, como mobiliário, electrodomésticos e colchões evitando a sua deposição no espaço público.

A Câmara de Santarém lançou uma campanha de sensibilização aos munícipes contra a deposição de resíduos de grandes dimensões na rua, os vulgarmente chamados ‘monos’, informando os cidadãos que podem agendar gratuitamente a recolha desses materiais, como mobiliário, electrodomésticos e colchões.

A autarquia divulga que na União de Freguesias da Cidade de Santarém basta telefonar para o número 800 207 776 enquanto para as freguesias rurais a recolha deve ser agendada através do número 800 210 265. Quem preferir e tiver meios para isso também pode efectuar a entrega dos ‘monos’ no Ecocentro, na zona industrial, de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 20h00 e aos sábados, das 08h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. Basta contactar o número de telemóvel 910 158 069.

“Lembramos que o encaminhamento correcto dos monos e a reciclagem das embalagens, vidro e papel/cartão são as formas mais eficazes de combate às alterações climáticas e de promoção da sustentabilidade ambiental”, diz o município em nota de imprensa, onde deixa o apelo a todos os munícipes para que não abandonem os seus resíduos na rua e os coloquem ou encaminhem no sítio certo.