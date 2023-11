Ilustrador de Alverca com exposição de desenho na Biblioteca Camões

Adão Conde mostra em Lisboa trabalhos que desafiam a visão da realidade.

Uma colecção de desenhos que são uma exploração da cidade de Lisboa realizados pelo ilustrador de Alverca Adão Conde estão em exposição em Lisboa, na galeria da Biblioteca Camões, até 17 de Novembro. Através de um traço único, o autor transforma lugares comuns em cenários mágicos e figuras do quotidiano em seres extraordinários, lê-se na sinopse da mostra. Com o título “Lisbonautas”, as suas obras são um convite para explorar a fronteira entre o consciente e inconsciente e o mundo real e o imaginário.

Adão Conde expõe uma pequena série de desenhos impressos em papel, concebidos exclusivamente para aquele espaço expositivo. Adão Conde nasceu em Lisboa em 1977 e o seu trabalho actualmente divide-se entre a ilustração, desenho, design gráfico e ocasionalmente o cartoon, colaborando regularmente para várias publicações. Tem estúdio em Alverca, a cidade onde também vive. Dedica-se a explorar várias técnicas artísticas, como a água-forte ou a serigrafia e o seu trabalho está representado em diversas colecções de natureza privada e institucional, em Portugal e no estrangeiro.