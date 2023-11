Faleceu o sacerdote mais velho da Diocese de Santarém

O padre João Rabuje Guerra tinha 94 anos e estava internado no Hospital Distrital de Santarém onde morreu.

Faleceu na sexta-feira, 10 de Novembro, o padre João Rabuje Guerra, de 94 anos, que era o sacerdote mais velho da Diocese de Santarém, anunciou a Agência Ecclesia. Nascido a 28 de Agosto de 1929 na freguesia de Achete, concelho de Santarém, João Rabuje Guerra foi ordenado padre em 29 de Junho de 1954 pelo então Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Cerejeira.

O padre João Rabuje Guerra iniciou a carreira sacerdotal a 26 de Agosto de 1954 como pároco de Fráguas, Arruda dos Pisões e Outeiro da Cortiçada, concelho de Rio Maior. Ao longo da sua vida exerceu em várias paróquias, nomeadamente no Vale de Santarém e Almoster, Pontével e Valada do Ribatejo, Alcobertas, Abra e Pedrógão, tendo cessado funções em 2007 para passar a residir na casa pessoal em Verdelho, concelho de Santarém.

As cerimónias fúnebres realizaram-se no sábado na igreja paroquial de Achete, presididas pelo Bispo de Santarém, D. José Traquina. O corpo foi sepultado no cemitério de Achete.