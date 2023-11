Santarém homenageia combatentes da Grande Guerra e da Guerra do Ultramar

O Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes assinalou o 105º aniversário do Armistício da Grande Guerra e o 49º aniversário do final da Guerra do Ultramar, junto ao Memorial aos Combatentes no jardim da Casa de Portugal e de Camões, antigo Presídio Militar. Uma cerimónia a que se associaram o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e o presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes, Carlos Sá Pombo, bem como outros antigos combatentes.

Ricardo Gonçalves referiu a importância da construção do memorial que prova que Santarém respeita e tem um reconhecido tributo pelos seus homens que saíram para a Guerra Colonial, onde muitos deram à Pátria o bem mais precioso que tinham, a sua própria vida. O autarca referiu que se está prestes a entrar nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, para as quais está a ser preparado “um grande programa” ao qual o Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes é convidado a associar-se.

O presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes lembrou que em 2023 se comemoram os 49 anos de mais um armistício, aquele que resultou do 25 de Abril. “O Armistício da Guerra do Ultramar, este que trouxe paz às Forças Armadas e também a democracia. (…) Orgulhemo-nos e honremos assim todos os nossos combatentes, por terem cumprido a sua ou as suas missões militares”, disse Carlos Sá Pombo. O Memorial em honra dos Combatentes do concelho de Santarém, da autoria do escultor Salter Cid foi inaugurado no dia 10 de Junho, de 2015.