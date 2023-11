Portugal Fit vai pôr Santarém a mexer

Evento vai decorrer nos dias 25 e 26 de Novembro no CNEMA em Santarém.

O evento “Portugal Fit” vai decorrer nos dias 25 e 26 de Novembro no CNEMA, em Santarém, juntando atletas e profissionais ligados à actividade física. Centenas de participantes vão integrar as aulas Les Mills, nas quais se treinam diferentes coreografias. Para quem não se quiser atrever a participar numa aula completa – que, habitualmente, tem a duração de 45 minutos -, há demonstrações mais curtas de 15 minutos e todos os visitantes podem participar, não necessitando de inscrição prévia.

Vão decorrer também os RFM Performance Manz Games, que combinam treino de corrida com exercícios funcionais e de resistência. Entre as várias actividades do evento incluem-se ainda um congresso de exercício e saúde, demonstrações de culinária, provas de culturismo, uma feira de fitness e conferências sobre modos de vida saudáveis. O Encontro Nacional de Proprietários de Clubes e Ginásios faz também parte do programa, sendo um fórum de partilha de conhecimento, de acesso exclusivo a profissionais, que abordará temas como o futuro do fitness em grupo e a carreira do profissional. Serão apresentados casos de sucesso na gestão em fitness e tendências de consumo para os próximos anos. Será um dia de partilha e troca de experiências que vai juntar os melhores líderes e directores de clubes e ginásios em Portugal, com convidados nacionais e internacionais.