Azambuja reforça frota municipal com novo autocarro

Nova viatura da Câmara de Azambuja destina-se ao transporte escolar e representa um investimento municipal na ordem dos 144 mil euros.

A Câmara Municipal de Azambuja reforçou a sua frota com a aquisição de um novo autocarro pelo valor de 144.525 euros, que vai servir para dar resposta às necessidades do transporte escolar, tendo capacidade para 29 crianças e um vigilante.

O equipamento, refere o município em comunicado, cumpre as regras para o transporte escolar, ao abrigo do decreto-lei n.13/2006 de 17 de Abril. Esta aquisição realça também “o papel que o município assume de uma política educativa que pretende garantir o acesso à educação, na prossecução dos objectivos da escola inclusiva, por parte de todas as crianças e jovens, independentemente condições socio-económicas”, lê-se na mesma nota.