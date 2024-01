Câmara de VFX muda organização interna

O município de Vila Franca de Xira aprovou mudanças na sua estrutura orgânica interna dos serviços para optimizar a gestão de eventos municipais e a execução de obras públicas. Entre as principais mudanças destaca-se a criação da Divisão de Planeamento e Gestão de Eventos Municipais. No âmbito do Departamento de Obras e Projectos Municipais também foi instituída a Divisão de Empreitadas Municipais, que concentrará as suas competências na promoção, execução, acompanhamento e avaliação de empreitadas de obras públicas municipais, com um foco específico em projectos com um valor até 150 mil euros.