Eleições para os Bombeiros Voluntários de Santarém sem listas concorrentes

Actual presidente da associação, Diamantino Duarte, deverá recandidatar-se numa segunda oportunidade para impedir um vazio directivo.

Não surgiu nenhuma lista concorrente às eleições dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém, para o quadriénio 2024-2027. O prazo para apresentação de listas expirou no dia 20 de Dezembro e as eleições estavam marcadas para a assembleia-geral de 28 de Dezembro. O actual presidente da direcção, Diamantino Duarte, já tinha adiantado a O MIRANTE que, caso não surgisse qualquer lista, a instituição não iria cair num vazio directivo, pelo que vai garantir a apresentação de uma lista em assembleia-geral extraordinária a realizar em breve.

Contactado por O MIRANTE, Diamantino Duarte tinha dito que iria esperar para ver se surgia alguma lista composta por “pessoas de confiança” e que garantissem a continuidade da operacionalidade da corporação. O dirigente sublinhou que está há trinta anos à frente da instituição e que era momento de dar oportunidade a outros que, eventualmente, nem concordem com algumas das opções de gestão que têm sido tomadas e que entendessem candidatar-se.