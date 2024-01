José Miguel Noras confirmado como novo provedor da Misericórdia de Santarém

O ex-presidente da Câmara de Santarém, José Miguel Noras, vai suceder a Hermínio Martinho como líder da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. A sufrágio esteve apenas uma lista.

O antigo presidente da Câmara de Santarém, José Miguel Noras, foi eleito no dia 20 de Dezembro provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, liderando a única lista que foi submetida a sufrágio no acto eleitoral. O provedor cessante, Hermínio Martinho, passa a ser presidente da mesa da assembleia-geral. A tomada de posse dos novos órgãos sociais deve decorrer em meados de Janeiro de 2024. Participaram no acto 66 votantes, o que José Miguel Noras, 67 anos, considera ser uma boa adesão, tendo em conta que concorria apenas uma lista. O provedor recém-eleito, em declarações a O MIRANTE, deixa um agradecimento a todos os que intervieram no processo eleitoral, a todos os participantes e funcionários da instituição.

Tal como já havíamos divulgado, a lista para a mesa administrativa, liderada por José Miguel Noras, tinha como candidata a vice-provedora Lurdes Asseiro (antiga presidente do Politécnico de Santarém) e integra ainda a ex-vereadora Susana Pita Soares, Fernando Trindade, Jorge Segundo dos Santos, Gonçalo Sepúlveda, o ex-vereador Ricardo Segurado, Marta de Avillez Mascarenhas, João Fonseca de Oliveira e Maria da Conceição Matos. A lista para a mesa da assembleia-geral é liderada por Hermínio Martinho e conta ainda com o vereador Nuno Russo e João Carlos Arsénio. Para o conselho fiscal a lista é encabeçada por João Peres e integra também Gonçalo Eloy, Rui Brito, Vítor Labrincha e Carlos Correia dos Reis.

A candidatura de José Miguel Noras apresentou um programa de acção para o quadriénio de 2024 a 2027 com nove páginas e dez pontos. A Misericórdia de Santarém é dona de um vasto património imobiliário e, nesse capítulo, “a meta traduz-se na preservação e na rendibilização dos prédios existentes, estimulando os cidadãos a legarem património imobiliário à Santa Casa com a garantia da sua permanência no cadastro privado dos bens desta multissecular instituição”, lê-se na proposta, onde os membros da candidatura referem que “não ignoram os tempos de grande dificuldade económico-financeira, os quais obrigaram, amiúde, à venda de património imobiliário, a fim de garantir a prestação de cuidados sociais e de solver compromissos financeiros”.

Quanto aos valores culturais e património histórico da instituição, refere que se impõe “um esforço permanente quanto à sua preservação, recorrendo à celebração de contratos de parceria e, sempre que viável, a candidaturas para obtenção de fundos do Orçamento de Estado, da União Europeia ou de outras proveniências”.

A candidatura liderada por José Miguel Noras tem também como objectivo aumentar o número de irmãos na Santa Casa da Misericórdia de Santarém pretendendo realizar “uma campanha junto dos escalabitanos dispostos a assumir o compromisso de serviço ao próximo”. Outra novidade será a criação de um prémio escolar de carácter pecuniário para os melhores alunos filhos dos funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. A distinção terá o nome do Dr. António Pena Monteiro (1921-1994), que foi provedor da instituição.