Maria Margarida Maduro encontrada sem vida no Rio Sorraia

Mulher de 65 anos tinha desaparecido em Samora Correia e foi encontrada morta no dia 25 de Dezembro.

Foi encontrada sem vida no Rio Sorraia Maria Margarida Maduro, de 65 anos, que estava desaparecida desde 22 de Dezembro, em Samora Correia. O alerta foi dado pelas 17h45, após relato de uma criança que brincava na zona ribeirinha da cidade e que disse ter visto um corpo a boiar na água. Após operação de busca e resgate, levada a cabo pelos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, o corpo foi retirado do rio.

O filho da vítima, Ricardo Maduro, deu o alerta assim que a mãe desapareceu. Militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) chegaram a patrulhar vários terrenos, inclusive durante a noite, numa tentativa de encontrarem Maria Margarida Maduro. De acordo com o filho a sexagenária sofria de uma depressão grave.