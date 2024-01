União e esperança na Festa de Natal do Hospital de Santarém

Hospital Distrital de Santarém organizou uma festa de Natal onde não faltou música, alegria e boa disposição. A tarde foi de união e repleta de mensagens de esperança.

O Auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebeu na tarde de 20 de Dezembro a Festa de Natal do Hospital, uma iniciativa que pretendeu levar o espírito da quadra natalícia aos profissionais e utentes internados. Com apresentação de João Pedro Castanheira e Márcio Martins, enfermeiro e assistente operacional na Urgência do HDS, respectivamente, o programa contou com várias actuações musicais. A abertura da festa esteve a cargo do conselho de administração do HDS que, além de desejar Boas Festas a todos ainda surpreendeu o público com uma música de Natal improvisada. Foram várias as pessoas que assistiram presencialmente à festa e através do Facebook. Foram ainda apresentados alguns vídeos elaborados por serviços do HDS. Foi também transmitido um vídeo produzido pelo Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira.

O primeiro momento musical esteve a cargo do coro do HDS. Segundo Rita Baptista, 43 anos, técnica superior de diagnóstico e terapêutica de radiologia, o coro do hospital surgiu pela necessidade de tentar levar o espírito de Natal aos doentes. O coro, cujos ensaios não são muito frequentes, iniciou-se há 19 anos é composto por profissionais do hospital e por familiares de ex-profissionais. Na manhã antes da festa de Natal, o coro percorreu os diversos serviços do hospital desejando as boas festas aos profissionais e aos doentes. Tem como missão utilizar a música como uma terapia para o doente. Após actuação do coro, Diogo Carapinha, natural de Santarém, cantou alguns temas que roubaram muitas palmas ao público. A actuação do bloco operatório foi mais um complemento ao programa, tal como a de Madalena Domingos que se fez acompanhar pela guitarra de André Canha, fisioterapeuta. Actuaram ainda a tuna académica da Escola Superior de Saúde de Santarém e o rancho “Grupo Académico de Danças Ribatejanas”.