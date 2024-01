Novo ano traz dois parques caninos para Rio Maior

A Câmara de Rio Maior está a construir dois parques caninos na cidade, no Jardim Municipal e no Parque do Rio, dotados de áreas de recreio e treino para os animais, contando, inclusivamente, com um WC Canino devidamente assinalado. A abertura dos equipamentos está prevista para o início de 2024, segundo informação do município. Os novos parques caninos vêm complementar a oferta de equipamentos nas duas grandes zonas de lazer da cidade e a sua construção tem vindo a ser acompanhada pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias.