“Mini Yoga entre livros” na Biblioteca de Ourém

A Biblioteca Municipal de Ourém recebeu no dia 6 de Janeiro a iniciativa “Mini Yoga entre livros”, uma aula de yoga dinamizada pela instrutora Cristina Santos. A aula teve duas partes: a primeira agendada para as 10h00, destinada às crianças entre os três e os cinco anos de idade, e a segunda com início às 10h30 para crianças maiores de seis anos.