Encontrado programador informático de Castanheira do Ribatejo

Daniel Santos foi encontrado em Vila Real de Santo António 11 dias depois de ter desaparecido de Castanheira do Ribatejo.

Daniel Santos, o programador informático de Castanheira do Ribatejo desaparecido a 9 de Janeiro, foi encontrado no sábado, 20 de Janeiro, em Vila Real de Santo António, no Algarve, confirmou a O MIRANTE o cunhado Hugo Silva. Segundo o familiar, o programador informático de 48 anos foi avistado num supermercado da cidade e encaminhado para o posto da Guarda Nacional Republicana. “O Daniel não consegue explicar o que aconteceu, mas está consciente e de aspecto cuidado. Pernoitou em hotéis”, disse ao nosso jornal Hugo Silva, acrescentando que o cunhado não tem consciência da preocupação que causou à família.

Daniel Santos saiu da sua habitação, em Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, na noite de 9 de Janeiro, levando consigo o carro, carteira com documentos identificativos e o telemóvel, que esteve sempre desligado. O programador informático sofre com perturbações comportamentais de origem genética, o que poderá explicar o seu comportamento devido à ausência de medicação. A família lançou vários apelos na tentativa de obter informações sobre o paradeiro de Daniel Santos cujo desaparecimento foi participado às autoridades.