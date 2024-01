Prémio “Infante D. Luís às artes” em Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos está a promover a oitava edição do prémio “Infante D. Luís às artes”, dedicada à pintura. Os objectivos da autarquia com o concurso são dinamizar e incentivar a cultura e as artes através do intercâmbio de artistas locais e de outras regiões do país. Participaram ao longo das edições mais de seis centenas de artistas. Os trabalhos podem ser entregues até 30 de Abril de 2024 na Falcoaria Real por artistas nacionais ou estrangeiros, maiores de 18 anos, residentes em Portugal. Os temas e as técnicas são livres e cada artista pode apresentar apenas um trabalho, executado em data não superior a dois anos à data da inscrição. Serão admitidos trabalhos originais e que não tenham sido premiados noutros concursos. Os trabalhos serão avaliados por um júri que inclui um representante do município e dois professores ou artistas que desenvolvam actividade na área da pintura.