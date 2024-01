Programa de detecção do daltonismo nas escolas de Almeirim

O “Programa ColorADD nas Escolas” vai abranger todas as escolas do primeiro ciclo do concelho e inclui acções de sensibilização e rastreios realizados por profissionais.

A Câmara de Almeirim está a implementar nas escolas do primeiro ciclo do concelho um programa para a detecção do daltonismo e inclusão de crianças daltónicas. O “Programa ColorADD nas Escolas” abrange as sete escolas e 250 alunos do terceiro ano, envolvendo os respectivos professores.

O programa inclui acções de sensibilização dirigidas a toda a comunidade educativa e o rastreio precoce do daltonismo, normalmente associado ao rastreio da acuidade visual, realizado por profissionais. A iniciativa inclui ainda actividades como a “Ver e Sentir as Cores”, bem como a adaptação das escolas e das bibliotecas escolares a esta nova linguagem universal. Os alunos recebem uma caixa de 12 lápis de colorir com o código ColorADD, que mantém o propósito de “ensinar” esta ferramenta universal - o código ColorADD.

Segundo o presidente da câmara, Pedro Ribeiro, a iniciativa pretende facilitar a integração social das pessoas com dificuldades na identificação de cores, através da adopção do código ColorADD. E acrescenta que ao promover-se a detecção precoce do daltonismo na infância. O daltonismo afecta mais os homens e estima-se que no mundo existam 350 milhões de pessoas com esta limitação genética, sendo que em Portugal o número chega a meio milhão.