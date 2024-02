Mação presta homenagem ao artista Carlos Saramago

A exposição de pintura “A Persistência do Após Vida” vai ser inaugurada a 10 de Fevereiro, pelas 16h00, na Galeria Carlos Saramago, em Mação. O evento é organizado pela família de Carlos Saramago, pela Câmara de Mação e por alguns amigos. A mostra é inaugurada no mês em que se assinala um ano após ter sido atribuído o nome de Carlos Saramago à galeria e também um ano depois de Carlos Saramago ter realizado a sua última exposição.

Carlos Saramago lutava contra um cancro que lhe roubou a mão direita e o antebraço. Depois de muitos anos a lutar contra vários cancros e uma doença rara de pele Carlos Saramago faleceu a 25 de Fevereiro de 2023, aos 50 anos. Natural de Mação, apesar de ter nascido em Abrantes, o pintor era conhecido como o “Artista Maçaense do Fantástico”. No início de Fevereiro de 2023 a Câmara de Mação prestou-lhe homenagem atribuindo o seu nome à galeria municipal no Centro Cultural Elvino Pereira.