Santarém recebeu Encontro Internacional de Jovens Cientistas

A Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém, recebeu o 26º Encontro Internacional de Jovens Cientistas das escolas associadas da UNESCO, com o tema “ A paz: um compromisso, uma conquista”. O programa decorreu entre 23 e 26 de Janeiro e contou com a participação de 14 escolas, 90 alunos e 22 professores de sete países, entre eles, Portugal, Alemanha, Angola, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, Itália e do Principado de Andorra. De acordo com o município de Santarém, o foco do encontro foi a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável tendo em consideração o respeito universal pela justiça e pelos direitos humanos. A sessão de abertura contou a presença de João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém e vereador com o pelouro da Educação, de Adélia Esteves, directora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, de Pedro Florêncio, delegado regional de educação de Lisboa e Vale do Tejo, e de Fátima Claudino, das escolas associadas da UNESCO.