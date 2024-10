Turismo do Alentejo e Ribatejo com sessão sobre Estratégia Turismo 2035

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo acolhe a terceira sessão do ciclo de conferências Construir o Turismo do Futuro”, do Turismo de Portugal, no âmbito da Estratégia Turismo 2035, no Évora Hotel, em Évora, no dia 14 de Outubro. O evento conta com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado.

Esta estratégia tem vindo a ser desenvolvida em colaboração com parceiros públicos e privados do sector turístico nacional. As duas primeiras das sete conferências, organizadas pelo Turismo de Portugal, decorreram no dia 3 e 7 de Outubro respectivamente, com o objectivo de desenhar a Estratégia Turismo 2035, que vai suceder à Estratégia Turismo 2027.