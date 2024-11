Largo Infante Santo em Santarém renovado pela prata da casa

Os serviços da Câmara Municipal de Santarém requalificaram o espaço central do Largo Infante Santo, no centro da cidade, nas imediações dos Paços do Concelho. As obras decorreram durante o mês de Outubro e permitiram a abertura visual entre dois eixos: o formado pelo edifício do Mercado Municipal e a entrada no edifício da ex-Escola Prática; e o composto pela Praça do Município e o Jardim da República. O objectivo foi enfatizar e restituir a centralidade do largo e renovar também a estrutura verde com a introdução de cor, dignificando todo o espaço e o monumento do Infante Santo. O vereador com o pelouro dos Espaços Verdes e Espaço Público, Nuno Russo, citado em nota de imprensa, agradeceu todo o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público, bem como aos trabalhadores da Divisão de Gestão do Espaço Público e Espaços Verdes que concretizaram a intervenção, por administração directa, com vista à melhoria de um espaço público que merece ser visitado e vivido.