Recolha de sangue nos Bombeiros de Pernes

O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes vai organizar mais uma campanha de recolha de sangue, na manhã de domingo, 24 de Novembro, entre as 09h00 e as 13h00. A iniciativa decorre no Quartel dos Bombeiros de Pernes e conta com a habitual colaboração de uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A associação apela uma vez mais à participação de potenciais dadores, sublinhando que esta é a única forma de possibilitar o tratamento a inúmeros doentes ou acidentados, e desta forma ajudar a salvar vidas.