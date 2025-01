João Leite é candidato único à liderança do PSD de Santarém

A concelhia de Santarém vai a votos e o actual líder, que é também presidente do município, não vai ter concorrência.

João Leite vai recandidatar-se ao cargo de presidente da concelhia de Santarém do PSD, liderando a única lista que se vai apresentar a sufrágio no dia 17 de Janeiro. Ramiro Matos recandidata-se também à presidência da mesa da assembleia de militantes. Embora ainda não seja conhecida a composição da restante lista, O MIRANTE sabe que todos os presidentes de junta em funções eleitos pelo PSD foram convidados a integrar a comissão política, uma forma de galvanizar o partido em ano de eleições autárquicas. É também certo que todos os presidentes de junta do PSD que tenham condições de se recandidatar ao cargo deverão fazê-lo.

João Leite, que em Setembro de 2024 assumiu a presidência da Câmara de Santarém após a suspensão de mandato de Ricardo Gonçalves, é o previsível cabeça-de-lista do PSD à Câmara de Santarém nas próximas autárquicas, faltando apenas a confirmação oficial por parte das estruturas partidárias.