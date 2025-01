Centro de Bem-Estar do Bairro com apoio municipal de 48 mil euros

A Câmara Municipal de Ourém aprovou uma adenda ao protocolo celebrado em 2022 com o Centro de Bem-Estar do Bairro que prevê um apoio adicional à instituição de 48.145 euros, repartido em quatro prestações a serem pagas em 2026 e 2027. O protocolo original visou apoiar financeiramente a ampliação do lar de idosos da instituição, um projecto destinado a responder ao aumento das necessidades da população sénior local.

Este apoio destina-se a minimizar as desigualdades criadas pelo diferencial da taxa de IVA, que no caso deste projecto é de 23%, comparativamente à taxa reduzida de 6% aplicável a outras zonas abrangidas por Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), explicou o presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD).