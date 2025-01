ULS Lezíria implementa técnica para remoção de dióxido de carbono do organismo

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu um passo significativo na área dos cuidados intensivos ao implementar uma nova técnica de remoção extracorpórea de dióxido de carbono (ECCO2R). A tecnologia possibilita a eliminação eficaz do CO2 do organismo de doentes com dificuldades respiratórias graves, incluindo casos de síndrome de dificuldade respiratória aguda (ARDS) e doenças pulmonares crónicas, como a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e a asma grave.

A técnica ECCO2R utiliza um equipamento semelhante a uma máquina de diálise, proporcionando benefícios importantes para doentes em ventilação mecânica. Além de reduzir o esforço respiratório, melhora a segurança do tratamento e previne complicações como lesões pulmonares. A remoção eficaz do CO2 também contribui para a redução do tempo de ventilação e da permanência na unidade de cuidados intensivos, factores que podem aumentar as taxas de sobrevivência.

“A introdução desta técnica na ULS Lezíria marca um avanço importante no acesso a cuidados de saúde avançados. Com a ECCO2R, a necessidade de transferir doentes para outras unidades hospitalares é reduzida, optimizando os recursos locais e facilitando a gestão dos cuidados intensivos”, lê-se em comunicado, que acrescenta: “durante o Inverno, período em que as infecções respiratórias são mais frequentes e os doentes com problemas respiratórios graves estão mais vulneráveis, a ECCO2R torna-se uma ferramenta indispensável para lidar com casos complexos. A sua utilização permite reduzir complicações e diminuir a duração do internamento, promovendo melhores resultados clínicos”.