Alenquer lança concurso de ideias para promover a inovação no sector automóvel

O concurso de ideias “Automotive Discoveries” vai premiar projectos em áreas como sustentabilidade, mobilidade e inteligência artificial. As inscrições decorrem até 9 de Fevereiro, com 7.500 euros em prémios e incubação gratuita para os vencedores.

A Câmara de Alenquer, em parceria com o Centro de Inovação e Empreendedorismo Audax-ISCTE, está a dinamizar pela primeira vez o concurso de ideias “Automotive Discoveries”. A iniciativa enquadra-se na estratégia de promoção do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento sustentável do tecido empresarial local e é vocacionada para pessoas colectivas ou singulares com idade igual ou superior a 18 anos, que tenham projectos vocacionados para o sector automóvel.

As inscrições abriram no dia 6 de Janeiro e prolongam-se até 9 de Fevereiro. As candidaturas estão abertas a uma de oito diferentes áreas: Tecnologias de Propulsão e Eficiência Energética; Sistemas de Condução Autónoma e Conectividade; Design e Materiais Inovadores; Mobilidade Sustentável e Soluções de Transporte; Inteligência Artificial e Big Data na Indústria Automóvel Cibersegurança e Protecção de Dados; Sustentabilidade e Economia Circular; Competitividade e Resiliência das Cadeias de Abastecimento.

O júri vai integrar membros da Associação de Fabricantes da Indústria Automóvel, do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, da Portugal Ventures, da Startup Portugal e da Volkswagen Autoeuropa, assim como, numa segunda fase, do Conselho Estratégico Empresarial do Município de Alenquer. Em cada categoria, os vencedores serão premiados com um ano de incubação gratuita no Alenquer INOVAR – Centro de Empreendedorismo e Inovação de Alenquer e acesso a infraestruturas, além de um total de 7.500 euros a dividir entre as equipas Startups e Ideators.

A revelação dos premiados está agendada para o dia 4 de Abril, no Fórum Romeira, em Alenquer. O concelho tem uma ligação histórica e estratégica com a indústria automóvel, albergando no seu território um cluster da indústria de componentes do sector automóvel, constituído por seis empresas que se dedicam ao desenvolvimento de tecnologia avançada aplicada à produção de componentes e acessórios automóveis.

O vereador com o pelouro do empreendedorismo e das actividades económicas, Paulo Franco, disse que a aposta do município visa garantir a ligação entre os vencedores do concurso e as empresas do concelho.