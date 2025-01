Homem que matou esposa à frente dos filhos vai responder por homicídio qualificado

No dia 28 de Julho de 2024, a pacata aldeia do Pego assistiu a um trágico episódio de violência doméstica que vitimou fatalmente Aimone dos Santos, mãe de duas crianças.

O Ministério Público acusou o homem residente no Pego, concelho de Abrantes, que em Julho de 2024 matou com tiros de caçadeira a mulher com quem era casado. O arguido vai responder pela prática dos crimes de violência doméstica agravado, homicídio qualificado e detenção de arma proibida.

O arguido e a vítima eram casados e, à data dos factos, 28 de Julho de 2024, tinham dois filhos, com 11 e 9 anos de idade. Segundo informação partilhada pela Procuradoria da República da Comarca de Santarém, “o casal e os filhos menores fixaram residência no concelho de Abrantes em Agosto de 2021, sendo que, a partir do mês seguinte, o relacionamento pautou-se por episódios de violência, com agressões físicas e verbais, e ameaças à vida e integridade física da vítima”.

Diz ainda a mesma fonte que, a 8 de Julho de 2024, o arguido abandonou a residência do casal e, no dia 28 de Julho de 2024, regressou à zona, munido de uma espingarda caçadeira e aguardou que a vítima saísse de casa. “Ao visualizar a vítima no exterior da habitação, empunhou a espingarda caçadeira na sua direcção e efectuou um primeiro disparo, atingindo-a no abdómen. A vítima, não obstante os ferimentos, colocou-se em fuga mas acabou por ser interceptada pelo arguido que, na presença dos filhos de ambos, a atingiu com mais dois disparos”, que se revelaram fatais. A vítima, Aimone dos Santos, com 34 anos, sofreu lesões no abdómen, tórax, cabeça/face e membros superiores e inferiores, tendo ainda sido transportada ao hospital onde veio a falecer em consequência dos ferimentos sofridos.

O suspeito, na altura com 63 anos, fugiu do local após os disparos e acabaria por entregar-se ainda nessa manhã de domingo no posto da GNR de Alcanena, a cerca de 40 quilómetros de Abrantes, e ficou detido à custódia da Polícia Judiciária (PJ), até lhe ser decretada prisão preventiva. A investigação foi dirigida pela 1ª secção de Abrantes do DIAP da Comarca de Santarém.