Académica de Santarém faz história na Taça de Portugal de Ginástica Acrobática

Três atletas escalabitanas subiram ao escalão Sénior Elite e a equipa de 2ª divisão da Académica de Santarém venceu a Taça de Portugal nesse escalão.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Associação Académica de Santarém teve uma participação brilhante na Taça de Portugal de Ginástica Acrobática, realizada em Coimbra, com a subida ao escalão Sénior Elite das atletas Teresa Silva, Joana Rodrigues e Kira Tanganho. “A presença neste escalão máximo da Ginástica Acrobática nacional demonstra o talento e a dedicação das atletas, bem como o crescimento do clube ao mais alto nível competitivo”, refere o clube em comunicado.

Na mesma competição, a equipa de 2ª divisão da Académica de Santarém venceu a Taça de Portugal de Ginástica Acrobática nesse escalão. A equipa vencedora da Taça foi composta por Carmo Silva, Martim Pereira, Clara Silva, Beatriz Paiva, Noa Rodrigues, Daniela Tanas, Teresa Sá, Constança Carvalho, Laura Silva, Maria Pitta e Elise Xavier.

Nesta edição da Taça de Portugal de Ginástica Acrobática, a Académica de Santarém esteve representada por 19 atletas, com uma equipa de 1ª divisão e outra de 2ª divisão, e três treinadores: Tânia Carapeta, Margarida Augusto e Maksym Shcherbyna. “Estas conquistas históricas, vêm reforçar o compromisso e o trabalho de excelência desenvolvido pelo clube ao longo dos últimos anos”, enfatiza a Académica de Santarém na mesma nota.