Homenagens e emoção no 46º aniversário da UDR Zona Alta

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta assinalou os seus 46 anos numa iniciativa no Teatro Virgínia, em Torres Novas.

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA) assinalou o seu 46º aniversário a 23 de Fevereiro, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. Uma iniciativa que contou com a presença de cerca de 300 pessoas e que incluiu apresentações das modalidades e homenagens aos sócios que celebram os 25 anos, aos atletas, treinadores, monitores, funcionários e voluntários e também aos campeões nacionais e internacionais da associação.

A presidente da direcção, Matilde Bué, o presidente da assembleia-geral, José Formigo, e o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, discursaram durante as comemorações. “Num conjunto de momentos emotivos deu-se lugar à gratidão, agradecer a todos quantos fizeram e fazem parte da colectividade”, refere em comunicado a UDRZA, agradecendo a todos os que marcaram presença no aniversário e que a fazem crescer na sua missão: “proporcionar a prática desportiva”.