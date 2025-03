Candidata do PSD critica falta de infraestruturas em Benavente

A vereadora Sónia Ferreira aponta como crucial o investimento nas áreas da saúde e educação, de modo a atrair e fixar população.

A candidata pelo PSD à presidência da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, identifica que são necessários vários investimentos em infraestruturas no concelho para oferecer qualidade de vida às pessoas que nele habitam. De acordo com a vereadora social-democrata, Benavente tem sido o concelho que mais tem crescido no distrito de Santarém e, fruto desse aumento populacional, o território tem carências ao nível de escolas e creches.

Sónia Ferreira aponta falhas à liderança CDU, dando ênfase a áreas prioritárias de investimento como educação, saúde, empresas e requalificação urbana. A autarca explica que só com um tecido empresarial forte e dinamizador é possível atrair as famílias para o concelho. Além disso, realça, há um problema grave de creches para os moradores e para quem quer fixar residência em Benavente, acrescentando que há escolas com muitas deficiências.

A candidata não esquece o problema da falta de médicos num centro de saúde com muitas debilidades e menciona ainda pequenas obras de requalificação dos centros históricos que não foram bem conseguidas pelo executivo municipal de maioria CDU, que lidera a Câmara de Benavente desde 1979.