Gisela Matias é a candidata da CDU à Câmara da Chamusca

Gisela Matias é vereadora no executivo da Chamusca há vários e tem sido o principal rosto da oposição à maioria socialista que governa o município há quase 12 anos.

A CDU vai candidatar a actual vereadora Gisela Matias à presidência da Câmara Municipal da Chamusca, anunciou a coligação em comunicado. O partido destacou que a candidata, de 47 anos e natural do Pinheiro Grande, tem sido “a voz daqueles que não conseguem ter resposta às suas preocupações e necessidades”, apresentando-se como uma “força progressista empenhada no desenvolvimento económico, social e cultural do Concelho da Chamusca”.

Entre as prioridades da campanha, a CDU sublinhou o compromisso de “reforçar uma gestão democrática, participada, inovadora e de proximidade, que respeite e valorize os trabalhadores da autarquia”. O partido enfatizou ainda a intenção de concretizar “grandes projectos que podem elevar o desenvolvimento do concelho da Chamusca a novos patamares”.

Com um percurso marcado pelo associativismo, Gisela Matias presidiu à Associação de Estudantes da C+S da Chamusca, integrou a Sociedade de Instrução e Recreio e o Ranho Folclórico do Pinheiro Grande, além de ser membro no Conselho Nacional do MDM-Movimento Democrático de Mulheres. Actualmente, exerce funções como auxiliar de acção médica na Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.

Recorde-se que nas últimas autárquicas, a actual vereadora afirmou que o Partido Socialista da Chamusca, que lidera a autarquia há quase 12 anos, “refugia-se numa maioria absoluta revelando má formação democrática, política e pessoal”. Gisela Matias referiu ainda que o actual executivo revelou incapacidade em dialogar com a oposição e, sempre que foi questionado sobre um assunto, primou pelas respostas “ocas, não convincentes e anti-democráticas”. Esta gestão populista, sublinhou, conduziu ao definhamento do concelho da Chamusca e criou um ambiente de descontentamento, desencanto e medo nas pessoas.