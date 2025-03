Abrantes trabalha na regulamentação para Zona Livre Tecnológica

A Câmara de Abrantes e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, ambas presididas por Manuel Jorge Valamatos (PS), estão, em articulação com outras entidades, a trabalhar na regulamentação para a Zona Livre Tecnológica (ZLT) de Abrantes, cuja delimitação já foi publicada em Diário da República, abrangendo três zonas estratégicas naquele concelho. A informação foi avançada pelo autarca socialista na última reunião do executivo municipal. “São grandes as expectativas relativamente a esta Zona Livre Tecnológica (ZLT)”, afirmou Manuel Valamatos, sublinhando que no país só existem mais duas ZLT, uma em Sines e outra em Viana do Castelo e que, por isso, a criação da ZLT de Abrantes “é um momento de grande expectativa”, havendo já “em carteira um conjunto elevado de intenções de investimento”.

A ZLT de Abrantes, recordou, abrange três zonas estratégicas: uma localizada no Parque de Ciência e Tecnologia, orientada para a inovação e tecnologia; outra na zona norte do concelho, coincidente com a zona de intervenção florestal da Aldeia do Mato, dedicada à valorização da biomassa e reordenamento florestal; e uma terceira que cobre toda a zona sul do concelho com excepção da área de servidão militar de Santa Margarida, com um papel central no desenvolvimento de projectos de transição energética, incluindo o antigo perímetro da antiga central termoeléctrica do Pego. Na prática, destacou, estas zonas têm como objectivo promover projectos de investigação, desenvolvimento e inovação para a produção, armazenamento e auto-consumo de energia eléctrica a partir de energias renováveis. A ZLT de Abrantes integra-se no processo de transição justa em curso na sequência do encerramento da central termoeléctrica do Pego, em 2021, pretendendo contribuir para a modernização e reconversão da economia da região.

“Como tenho dito é mais uma resposta concreta aos impactos económicos e sociais que surgiram pelo encerrar da central do Pego, promovendo o desenvolvimento sustentável e criação de emprego qualificado, essenciais para construir novas oportunidades para Abrantes e a região”, concluiu.