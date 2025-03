Antigo edifício da Casa do Povo de Mouriscas cedido à Igreja

Edifício, que se encontra devoluto, é propriedade da Câmara de Abrantes que o quer preservado e ao serviço da população.

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou por maioria, com a abstenção do vereador do Alternativacom, a minuta de protocolo a celebrar entre a autarquia e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mouriscas, para a cedência precária da antiga Casa do Povo de Mouriscas, situada em Casal da Igreja.

O edifício, que é propriedade do município e se encontra devoluto, está contíguo à residência paroquial. A autarquia presidida por Manuel Valamatos refere em comunicado que tem “interesse na preservação do seu património edificado e na sua disponibilização para ficar ao serviço das populações”. De acordo com o protocolo, o edifício é cedido para realização de actividades de formação religiosa, mas também para actividades do agrupamento local dos escuteiros e para instalação de um núcleo museológico para divulgação do seu espólio histórico de arte sacra.

O documento prevê ainda que a Fábrica da Igreja possa levar a cabo obras de reabilitação das instalações desde que aprovadas pelo município e que se forem concretizadas passarão a integrar o património edificado municipal, estando a ser procurados, entre as duas entidades, os mecanismos para a sua execução. “Faz todo o sentido requalificar aquele equipamento e devolvê-lo à comunidade”, referiu Manuel Valamatos.