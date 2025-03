Autarcas de Alenquer exigem solução para tráfego de pesados no Carregado

A Assembleia Municipal de Alenquer aprovou, por unanimidade, uma recomendação para que o município solicite ao Governo soluções para desviar o tráfego de pesados do centro do Carregado. Os deputados municipais pedem à câmara que intervenha junto do Ministério das Infraestruturas e Habitação para viabilizar rapidamente o uso da autoestrada A1 e das estradas nacionais EN1 e EN3 como alternativas ao trânsito de veículos pesados, incluindo eventual isenção ou redução de portagens.

Além disso, os autarcas sugerem a criação de um grupo de trabalho para estudar a viabilidade de uma via circular ao Carregado, identificando soluções técnicas, fontes de financiamento e prazos de execução. “O centro urbano do Carregado tem sido severamente impactado pelo elevado fluxo de trânsito de viaturas pesadas, gerando congestionamentos, aumento da poluição atmosférica e sonora e comprometendo a segurança rodoviária e a qualidade de vida dos munícipes”, lê-se no documento.

Os autarcas reconhecem que uma via circular implica um investimento elevado e de longo prazo, por isso defendem que o uso das vias já existentes é a solução mais rápida e acessível. A recomendação saiu da Comissão Municipal de Mobilidade, Transportes e Desenvolvimento Económico e Social e está alinhada com o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Alenquer. O presidente da câmara, Pedro Folgado (PS), recordou que as vias alternativas estão estudadas, mas pendentes do investimento da Infraestruturas de Portugal, que será de “uns milhões de euros”.