Câmara do Cartaxo condenada a pagar trabalhos complementares de obra antiga

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria condenou Câmara do Cartaxo por falta de procedimento para os trabalhos complementares na Rua da República, executados durante a gestão socialista de Pedro Magalhães Ribeiro.

O município do Cartaxo vai ter de pagar cerca de 88 mil euros à empresa Construções Pragosa, dos quais 20 mil de juros e custas de tribunal, por trabalhos complementares na Rua da República, no tempo do ex-presidente Pedro Magalhães Ribeiro (PS), que terão sido executados sem o devido procedimento. A sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria foi levada à última reunião de câmara e o município vai tentar chegar a acordo com a empresa no que respeita aos juros.