Comunidade escolar é imprescindível para o sucesso da Semana da Educação de Ourém

A IV Semana da Educação do Município de Ourém encerrou com Fórum Estudante que reuniu alunos em vários locais para mostrar o que de melhor se faz no concelho.

A quarta edição da Semana da Educação do Município de Ourém terminou na sexta-feira, 14 de Fevereiro, após um conjunto variado de iniciativas dirigidas a toda a comunidade educativa, que incentivaram a uma reflexão conjunta sobre os desafios que o futuro oferece. O encerramento da programação da “IV Semana da Educação” ficou marcado pela realização do Fórum Estudante 2025, iniciativa que decorreu no Centro Municipal de Exposições, Teatro Municipal de Ourém e Escola Profissional de Ourém, e que pretendeu ser um momento onde os jovens têm contacto com as várias opções pelas quais poderão optar para dar sequência ao seu percurso académico.

O Fórum Estudante teve início com uma exibição de dança promovida pela Academia de Dança Reme Rodríguez, a que se seguiu a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. O autarca felicitou todos os participantes no Fórum Estudante 2025, iniciativa que o município valoriza e pretende dar continuidade, já que é “uma oportunidade para que todos tenham uma melhor percepção do que pode ser o vosso futuro”.

Seguiu-se uma visita aos vários stands instalados no Centro Municipal de Exposições, espaço onde as escolas oureenses e instituições de ensino superior de todo o país apresentam aos alunos concelhios o que fazem e o que têm para oferecer ao seu futuro académico. Foram também exibidos espectáculos musicais e de dança, além da realização de workshops dinamizados pela “Inspiring Future”, que se distribuíram entre os vários espaços. Cumprindo os objectivos do Fórum Estudante, as várias actividades e informações ao dispor dos jovens podem constituir uma ajuda na definição do seu futuro próximo e na construção de um trajecto académico e profissional, refere a autarquia em comunicado.