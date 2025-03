Detidos por furto de meia tonelada de metais em Azambuja

Três homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 28 anos, foram detidos em flagrante delito, a 22 de Fevereiro, por furto de mais de meia tonelada de metais não preciosos, no concelho de Azambuja, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado. Os militares identificaram uma viatura suspeita no interior de uma propriedade privada e surpreenderam os suspeitos que furtavam metais não preciosos do interior de um contentor, tendo sido de imediato detidos. Na sequência da acção foram apreendidos aproximadamente 300 quilos de aço inoxidável, 200 quilos de ferro e 20 quilos de alumínio, perfazendo um total de 520 quilos de metais furtados. Adicionalmente, foi apreendida a viatura utilizada na prática do ilícito. A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Alenquer. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Ministério Público.