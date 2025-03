Dois jovens detidos em flagrante por furto em residência em Abrantes

Jovens, de 17 e 19 anos, já tinham antecedentes criminais. Tribunal decretou medida de prisão preventiva para o mais novo dos dois suspeitos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve dois jovens, de 17 e 19 anos, no concelho de Abrantes, em flagrante delito por furto em residência, tendo o mais novo ficado em prisão preventiva. Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Santarém indica que, na sexta-feira, 20 de Fevereiro, deteve em flagrante dois homens de 17 e 19 anos por furto em residência, no concelho de Abrantes, no âmbito de uma denúncia, tendo os militares da guarda realizado diligências policiais que permitiram identificar, localizar e deter em flagrante os suspeitos, com antecedentes criminais. No decorrer da acção policial foram realizadas revistas de segurança que permitiram confirmar que os indivíduos estavam na posse de material relacionado com a prática do ilícito, nomeadamente diversas peças em ouro furtadas, cerca de 26 euros em numerário, uma chave de fendas e um rádio transmissor. Os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram presentes no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva ao indivíduo de 17 anos, e a medida de coacção de apresentações periódicas semanais ao indivíduo de 19 anos, indicou a GNR. A operação contou com reforço do Posto Territorial do Sardoal e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Abrantes.