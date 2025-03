Golegã aplica saldo de gerência em obras na EN365 e outros projectos

A Câmara da Golegã vai utilizar o saldo transitado de 2024, no valor de 840 mil euros, na realização de projectos candidatados a fundos comunitários e em obras na EN365, entre Golegã e Pombalinho, como descreveu a O MIRANTE o presidente da câmara, António Camilo. Recorde-se que as rubricas da habitação e da educação representam 75% do orçamento, mas existem outros investimentos prioritários como a remodelação do sistema de abastecimento de água e saneamento nas freguesias de Azinhaga e Pombalinho, bem como a requalificação das estações elevatórias.