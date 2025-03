Novo canil em Salvaterra de Magos vai custar mais do que o esperado

Novo concurso público para construção do canil municipal de Salvaterra de Magos tem um valor base superior a um milhão de euros. O objectivo é incentivar empresas a apresentar propostas, já que o anterior concurso ficou deserto.

Depois do último concurso público para construção do canil municipal de Salvaterra de Magos ter ficado deserto, com um valor base de cerca de 847 mil euros mais IVA, o município lançou a 13 de Fevereiro um novo procedimento. Desta feita, o valor é de cerca de 1 milhão e 75 mil euros mais IVA, sendo o prazo de execução da obra de um ano.

O presidente da autarquia, Hélder Esménio (PS), justificou numa sessão camarária o valor elevado com exigências impostas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que vai financiar a obra em cerca de 200 mil euros, ficando o restante valor a cargo do município. O canil será deslocalizado e construído em zona industrial junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais dos Foros de Salvaterra, num terreno com 3300 metros quadrados.

O projecto inclui um edifício com 223 metros quadrados, com espaços destinados a serviços veterinários e administrativos – recepção, sala de espera, gabinete do zelador, armazém de alimentação, gabinete médico-veterinário, espaço de enfermagem, sala de esterilização, espaço de recobro, zona de higienização, área de armazém para material limpo e sala de castração.

O gatil vai ter uma área de 53 metros quadrados. Para o canil prevê-se uma área de cerca de 520 metros quadrados com 47 boxes duplas (43 para cães, uma para furões e três de quarentena), celas antirrábicas, área de recreio dos animais e estacionamento. O novo canil irá substituir as actuais instalações, no Rossio de Salvaterra e junto ao estaleiro municipal, que estão sobrelotadas e com condições inadequadas.