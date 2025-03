Nuno Azevedo é o candidato do PS à Câmara de Coruche com Fátima Galhardo em segundo

O presidente da concelhia do PS de Coruche e da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra é o candidato do partido à presidência da câmara nas autárquicas deste ano, tendo sido escolhido sem disputa interna porque a sua rival abdicou de concorrer e aceitou ir em segundo lugar da lista.

A vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo, que em Dezembro tinha assumido em entrevista a O MIRANTE que iria apresentar a sua disponibilidade para ser cabeça-de-lista pelo PS à câmara, acabou por não o fazer e abdicar de se sujeitar a votos internos em favor do presidente da concelhia, Nuno Azevedo, que vai ser o candidato do partido. Na altura Fátima Galhardo dizia que estava a assumir a posição de ir à luta pelo lugar de cabeça-de-lista porque se não o fizesse estaria a fugir às responsabilidades.

Consciente da relação de forças no partido, a autarca dizia que a experiência de duas décadas no município seria uma mais-valia para vencer as eleições autárquicas. Recorde-se que Fátima Galhardo já tinha defrontado Nuno Azevedo, presidente da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, nas eleições internas do PS de Coruche, tendo a autarca perdido a concelhia socialista por um voto. E terá sido esta situação e o facto de uma escolha interna vir a criar mal-estar no partido que iria reflectir-se na candidatura e na campanha eleitoral que levaram a vice-presidente da câmara a aceitar integrar a lista em segunda posição.

A Comissão Política Concelhia de Coruche do Partido Socialista aprovou no domingo, 23 de Fevereiro, o nome de Nuno Azevedo como candidato para substituir na presidência da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, que atingiu o limite de mandatos. O nome do candidato, recebeu o apoio da estrutura local do partido, que destaca a unidade em torno da escolha. A Federação Distrital de Santarém do PS, liderada por Hugo Costa, sublinha a confiança na candidatura e valorizou a coesão demonstrada na reunião. “O Nuno Azevedo reúne as qualidades necessárias para liderar os destinos do concelho e dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo PS”, refere o presidente da distrital socialista.

Engenheiro mecânico de 54 anos, Nuno Azevedo é actualmente presidente da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, cargo que ocupa há dois mandatos, ambos com maioria absoluta. Além disso, integra o conselho directivo distrital da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e lidera a Comissão Política Concelhia do PS de Coruche.