Oitava edição do Festival do Cogumelo da Parreira

De 28 de Fevereiro a 2 de Março com experiências gastronómicas únicas dos Chefs José Maria Lino e Rafael Castanheira, e a música de Yang, Ana Bacalhau e Pedro Mafama.

A oitava edição do Festival do Cogumelo da Parreira, vai decorrer de 28 de Fevereiro a 2 de Março. O evento, criado pela União de Freguesias de Parreira e Chouto, para promover o território e a economia local, tem tido também um papel de sensibilização ambiental e de divulgação do cogumelo, tendo uma programação diversificada que combina gastronomia, cultura e animação musical bem como os passeios micológicos e palestras.

A edição deste ano, será a última promovida pelo actual executivo autárquico, dado que se vão realizar eleições, mas o presidente da Junta, Bruno Oliveira, acredita que o trabalho desenvolvido será dinamizado e melhorado nas próximas edições, pois, considera que o evento “tem enorme potencial de crescimento e desenvolvimento sempre tendo como foco o cogumelo.”.

O autarca sublinha que a tradição do festival tem sido acompanhada por inovação e uma crescente preocupação ambiental, sendo um dos objectivos a retoma da tradição da apanha do cogumelo selvagem com práticas sustentáveis e a sensibilização da população para a preservação daquele recurso natural.

A programação deste ano incluirá espaços dedicados a showcookings, live cookings, degustações e workshops, cozinhas participativas, participação dos chefs José Maria Lino e Rafael Castanheira, que apresentarão experiências gastronómicas únicas com base no cogumelo. A animação musical contará com concertos de Yang (28 de Fevereiro), Ana Bacalhau (1 de Março) e Pedro Mafama (2 de Março).