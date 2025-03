Prisão preventiva para dois homens por tentativa de homicídio na Golegã

Confrontos deram-se durante a última Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, num acampamento na zona da Alverca do Campo, numa das entradas da vila.

Dois homens foram detidos e sujeitos a prisão preventiva por serem suspeitos de tentativa de homicídio na Golegã, anunciou o Ministério Público. Os suspeitos estão ligados a um tiroteio que ocorreu em Novembro de 2024, após uma altercação entre membros de duas famílias que se encontravam a acampar na zona da Golegã, por ocasião da Feira do Cavalo.

Na altura, de acordo com a Polícia Judiciária, a disputa começou com uma troca de palavras e agressões, culminando com os dois suspeitos a disparar armas de fogo na direcção das vítimas, atingindo-as e provocando-lhes ferimentos graves na cabeça, na face, no peito e nas mãos. Segundo uma nota publicada pela Procuradoria-Geral Regional de Évora, um dos arguidos utilizou uma caçadeira de características não apuradas e efectuou vários disparos na direcção das vítimas.

Durante buscas domiciliárias às residências dos arguidos, a PJ apreendeu uma pistola calibre 6.35mm e um cartucho de calibre 12 num telhado, e outra pistola do mesmo calibre, carregada com oito munições, num quarto. Foi aplicada aos dois arguidos a medida de coação de prisão preventiva. As investigações prosseguem sob a direção da 2.ª Secção do DIAP da Comarca de Santarém, com a coadjuvação da Polícia Judiciária. Além destes dois homens, foi também detido um terceiro, em flagrante delito, por posse de arma proibida, que ficou sujeito a apresentar-se duas vezes por semana no posto policial da área da sua residência, indicou o Ministério Público na mesma nota.

Recorde-se que na altura O MIRANTE noticiou o acontecimento, dando conta que os confrontos se deram num acampamento ocasional na zona da Alverca do Campo, perto de uma das entradas da vila. Segundo apurou na altura o nosso jornal, junto de fonte da organização, os confrontos envolveram um tiroteio, tendo resultado em quatro feridos que foram assistidos no local e transportados para uma unidade hospitalar. A mesma fonte explicou que os envolvidos estavam acampados numa zona de campo, fora do recinto da feira, há já alguns dias. “É costume haver acampamentos ocasionais nas alturas da feira e de outros eventos equestres na Golegã para compra e venda de cavalos. Os acampamentos não estão legalizados e normalmente procuram ficar em terrenos da câmara municipal, mas o município tem os espaços ocupados e as pessoas acabaram por acampar numa zona rural, junto à Lagoa da Alverca do Campo”, explicou a nossa fonte.