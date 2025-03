Requalificação de ruas em Achete e Alto do Vale

Um investimento de 155 mil euros por parte da Câmara de Santarém vai permitir melhorar as condições de circulação na Rua da Capa Rota, que liga Torre do Bispo a Achete. A empreitada, executada em articulação com a União de Freguesias de Achete, Póvoa de Santarém e Azoia de Baixo, foi visitada recentemente pelo presidente da câmara, João Leite, e pela presidente da junta, Guida Botequim, que acompanharam o andamento dos trabalhos.

Também no Alto do Vale, freguesia de Vale de Santarém, está em fase inicial a intervenção para pavimentação das Ruas dos Marecos, Fonte da Loba e Verde Pinho, cujos moradores tinham como acesso às suas casas a lama, o pó e os buracos. Essas artérias dão também acesso a dois empreendimentos turísticos que abriram portas nos últimos dois anos.