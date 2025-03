Sistema de bicicletas urbanas do Entroncamento foi reactivado

Foi retomado e disponibilizado à comunidade do Entroncamento o sistema partilhado de bicicletas BUE. O município adianta que o sistema foi revisto e reforçado de forma a acabar com os actos de vandalismo que causaram danos ao património da cidade na altura em que foi inaugurado.

A actual presidente da Câmara do Entroncamento, Ilda Joaquim, afirma que, juntamente com a reactivação do sistema, foi também implementado o sistema de bicicletas meioB, que são bicicletas eléctricas partilhadas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A autarca adiantou na sessão camarária que os dois sistemas vão funcionar de forma complementar e integrada e que o que os distingue é o facto das BUE apenas poderem circular dentro dos limites do concelho e as meioB poderem circular entre todos os concelhos do Médio Tejo. 0

Recorde que, tal como O MIRANTE noticiou na altura, no dia 11 de Dezembro de 2023, menos de dois meses depois do arranque do projecto, a Câmara do Entroncamento suspendeu temporariamente o uso das bicicletas urbanas no concelho. O sistema BUE entrou em vigor dia 16 de Outubro, mas por má utilização e práticas de vandalismo, o município decidiu suspender a utilização, tendo a autarquia disponibilizado na altura mais de meia centena de bicicletas de uso comum, metade eléctricas.