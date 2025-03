Nova linha circular da Carris Metropolitana em Alverca só depois de Maio

Empresa de transportes está a estudar a possibilidade de replicar um trajecto que já existe nas cidades de Vila Franca de Xira e Póvoa de Santa Iria.

A empresa Carris Metropolitana (CM) está a estudar a criação de uma nova linha circular que sirva a cidade de Alverca, e em particular a estação de comboios, que poderá ver a luz do dia já a partir de Maio. A informação foi avançada em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), depois de questionado sobre o assunto por Ana Afonso, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT).

O objectivo da nova linha circular será replicar o modelo que já existe, com relativa satisfação dos utentes, nas cidades da Póvoa de Santa Iria e em particular Vila Franca de Xira, servindo a estação de comboios e o hospital da cidade. “Começámos esse processo na Póvoa com sucesso e depois implementámos em Vila Franca de Xira, por causa do acesso ao hospital. Do que sabemos, Alverca está em fase final de estudo e se a CM entender que corresponde às necessidades será para avançar em Maio, que é a altura em que costumam fazer a rotação das linhas”, informou Fernando Paulo Ferreira. A expectativa do autarca é que, até ao final do ano, a ideia de criar uma linha circular em Alverca fique concluída.