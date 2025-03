Paços do Concelho de Ourém vai ter soluções de eficiência energética

O relatório de eficiência energética do projecto de execução para medidas de eficiência energética, a implementar no edifício-sede dos Paços do Concelho de Ourém foi aprovado em sessão camarária. O projecto incluiu uma análise das soluções de desempenho e consequentemente proposta de melhoria das condições de exploração do edifício-sede, localizado na Praça Dª Maria II, em Ourém, identificando, de igual forma, os investimentos necessários para melhorar o desempenho energético em três medidas: retrofit dos sistemas de iluminação por solução led, instalação de sistema fotovoltaico de autoconsumo e sistema de automação e controlo de edifícios.

O projecto tem como objectivo criar condições para uma redução significativa de consumo energético actual no referido edifício e prevê um investimento total de cerca de 300 mil euros.