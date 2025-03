Antiga escola do Vale Travesso vai ser remodelada

A Câmara de Ourém vai estabelecer um protocolo com a Associação Uma Escola na Floresta que prevê a atribuição de um apoio financeiro à colectividade até ao valor de 17.573 euros para ajudar a suportar os encargos com a remodelação da antiga escola do Vale Travesso. Esse montante corresponde a 45% do valor dos orçamentos apresentados.