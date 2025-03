Comunidade escolar de Santarém é um exemplo a seguir

Primeira edição do Scholas Cidadania Santarém decorreu nas instalações do Instituto Politécnico e do Convento de S. Francisco em Santarém. A iniciativa reuniu mais de uma centena de alunos do concelho que foram bastante elogiados pelo seu interesse na participação em projectos.

O Instituto Politécnico de Santarém e o Convento de S. Francisco receberam de 13 a 21 de Fevereiro o evento Scholas Cidadania Santarém. Mais de uma centena de alunos de várias escolas do concelho, do 9.º ao 12.º ano, trabalharam problemáticas sociais e elaboraram planos para melhorar o ambiente escolar. Durante uma semana, os alunos analisaram as causas e consequências desses problemas no concelho, identificaram responsáveis, reuniram com especialistas, analisaram notícias, fizeram investigação e elaboraram projectos de acção para apresentar às autoridades locais, segundo explicou a O MIRANTE Francisco Martin, membro da organização, lembrando que “o objectivo é a mudança pessoal para que se formem bons cidadãos”.

A xenofobia no contexto escolar e más condições das infraestruturas das escolas foram os temas mais abordados nas propostas finais dos vários grupos de trabalho de alunos. Para ouvir essas propostas esteve na sessão de encerramento o presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, que admitiu sentir-se feliz por observar “jovens, ao longo de tantos dias a participar de forma desprendida, com preocupação de poder dar contributos válidos, para melhorar o quotidiano”. O autarca não se coibiu de motivar os jovens presentes. “Vocês podem ser os futuros líderes do concelho e do país”, partilhou com entusiasmo.

D. José Traquina, Bispo de Santarém, também compareceu à cerimónia de encerramento e dirigiu palavras de incentivo aos alunos. “Regozijo-me por ver os jovens deste tempo interessados pela realidade das suas escolas e da sociedade em que vivem”, disse, admitindo sentir-se “fortalecido e animado” com o testemunho dos jovens. Num momento simbólico, o Bispo de Santarém abençoou o projecto, na forma de uma oliveira que já havia sido abençoada pelo Papa Francisco.